  • 11 Октября, 18:50

В Атырау журналистку задержали за вымогательство 10 млн тенге у предпринимателя

В отношении журналистки возбуждено досудебное расследование.

Сегодня, 18:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
50
Фото: Pixabay.com

В Атырау сотрудники полиции задержали 36-летнюю журналистку, подозреваемую в вымогательстве крупной суммы денег у руководителя частного предприятия, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции региона, женщина требовала 10 миллионов тенге за нераспространение видеоматериала, касающегося деятельности компании.

Часть суммы — 4 миллиона тенге — она получила через посредника, которого задержали с поличным в одном из отелей города.

В отношении журналистки возбуждено досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК ("Вымогательство"). Полиция выясняет, могли ли к преступлению быть причастны и другие лица.

Самое читаемое

Наверх