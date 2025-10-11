В Атырау сотрудники полиции задержали 36-летнюю журналистку, подозреваемую в вымогательстве крупной суммы денег у руководителя частного предприятия, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции региона, женщина требовала 10 миллионов тенге за нераспространение видеоматериала, касающегося деятельности компании.

Часть суммы — 4 миллиона тенге — она получила через посредника, которого задержали с поличным в одном из отелей города.

В отношении журналистки возбуждено досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК ("Вымогательство"). Полиция выясняет, могли ли к преступлению быть причастны и другие лица.