В Атырау журналистку задержали за вымогательство 10 млн тенге у предпринимателя
В отношении журналистки возбуждено досудебное расследование.
Сегодня, 18:33
Фото: Pixabay.com
В Атырау сотрудники полиции задержали 36-летнюю журналистку, подозреваемую в вымогательстве крупной суммы денег у руководителя частного предприятия, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции региона, женщина требовала 10 миллионов тенге за нераспространение видеоматериала, касающегося деятельности компании.
Часть суммы — 4 миллиона тенге — она получила через посредника, которого задержали с поличным в одном из отелей города.
В отношении журналистки возбуждено досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК ("Вымогательство"). Полиция выясняет, могли ли к преступлению быть причастны и другие лица.
