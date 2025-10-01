В Атырауской области во время рейда пограничной службы КНБ произошёл инцидент с участием подозреваемых в браконьерстве, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Мой город". 28 сентября пограничники обнаружили в камышах большое количество орудий незаконного лова.

Пока сотрудники изымали сети, к месту подплыла лодка с четырьмя людьми в масках. Они проигнорировали требования об остановке и на большой скорости протаранили левый борт катера пограничников. От удара один из членов экипажа оказался за бортом. Подозреваемые скрылись с места происшествия.

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия. Власти просят жителей региона сохранять спокойствие в период внеочередных проверок.