В Атырауской области браконьеры пытались уйти от пограничников, протаранив их катер
Ведутся поиски сбежавших.
Сегодня, 06:42
95Фото: Региональной службы Атырауской области
В Атырауской области во время рейда пограничной службы КНБ произошёл инцидент с участием подозреваемых в браконьерстве, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Мой город". 28 сентября пограничники обнаружили в камышах большое количество орудий незаконного лова.
Пока сотрудники изымали сети, к месту подплыла лодка с четырьмя людьми в масках. Они проигнорировали требования об остановке и на большой скорости протаранили левый борт катера пограничников. От удара один из членов экипажа оказался за бортом. Подозреваемые скрылись с места происшествия.
В настоящее время ведутся поисковые мероприятия. Власти просят жителей региона сохранять спокойствие в период внеочередных проверок.
