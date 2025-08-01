В Макатском районе прошла масштабная экологическая акция в рамках национальной программы "Таза Қазақстан", объединившая тысячи жителей вокруг идеи чистой окружающей среды, активного образа жизни и осознанного отношения к природе. Одним из ярких событий стал День велосипеда — символический, но мощный шаг к снижению вредных выбросов и продвижению экологичных привычек в повседневной жизни.

В этот день сотрудники госучреждений оставили автомобили дома и приехали на работу на велосипедах. В числе участников — семья Аманшиевых, для которых велоспорт давно стал частью повседневности. "Мы не просто поддержали акцию, мы живём этим. Велосипед — это свобода, здоровье и вклад в чистое будущее", — рассказал Абзал Аманшиев, для которого поездки на двухколёсном транспорте давно стали традицией всей семьи.

Помимо велоинициативы, в районе состоялся масштабный субботник, в котором приняли участие порядка 3 тысяч человек. По словам заместителя акима района Бекәділа Жайкина, за каждой организацией были закреплены участки для уборки, а в ходе мероприятия было собрано и вывезено до 1 200 тонн мусора. Такие экологические акции проводятся регулярно — каждые две недели, с постоянным участием местных жителей.

С начала года в рамках "Таза Қазақстан" в Макатском районе уже проведено более 100 мероприятий, включая конкурсы, флешмобы, субботники и просветительские встречи. По словам организаторов, каждое мероприятие сопровождается не просто сбором мусора или посадкой деревьев, но и созданием новой культуры отношения к природе — ответственной, современной и устойчивой.

С логотипом "Таза Қазақстан" сегодня проходят не только экологические акции, но и культурные, спортивные события, превращая заботу об окружающей среде в важную часть районной жизни.