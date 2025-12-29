В Курмангазинском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном преследовании, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". Суд установил, что мужчина в сентябре 2025 года неоднократно приходил к дому потерпевшей, дёргал входную дверь, стучал в окна и без её согласия наблюдал за её передвижениями.

Как следует из материалов дела, подсудимый также направлял через приложение "2ГИС" запросы "на дружбу" на телефоны несовершеннолетних детей женщины, что позволило ему отслеживать местонахождение её сына. Позднее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь пришёл к дому потерпевшей, зашёл во двор и заглядывал в окна, действуя вопреки её воле и без применения насилия.

Суд признал вину мужчины доказанной на основании показаний потерпевшей и свидетелей, а также видеозаписей и других материалов дела. Он был признан виновным в незаконном преследовании и приговорён к 200 часам общественных работ. Кроме того, с него взыскали 400 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда и 200 тысяч тенге — в счёт возмещения судебных расходов.