  • 16 Ноября, 18:02

В Атырауской области на территории АЗС загорелся автобус

Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня.

Сегодня, 17:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
78
Фото: МЧС РК

На территории автозаправочной станции в посёлке Доссор Атырауской области произошло возгорание автобуса. Сигнал о пожаре поступил на пульт службы 112, после чего к месту происшествия были оперативно направлены силы и средства МЧС, передаёт BAQ.KZ.

Благодаря быстрым и слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на территорию заправочной станции, что позволило избежать серьёзных последствий. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

По данным службы чрезвычайных ситуаций, пострадавших нет.

Самое читаемое

Наверх