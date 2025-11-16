В Атырауской области на территории АЗС загорелся автобус
Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня.
Сегодня, 17:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
78Фото: МЧС РК
На территории автозаправочной станции в посёлке Доссор Атырауской области произошло возгорание автобуса. Сигнал о пожаре поступил на пульт службы 112, после чего к месту происшествия были оперативно направлены силы и средства МЧС, передаёт BAQ.KZ.
Благодаря быстрым и слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на территорию заправочной станции, что позволило избежать серьёзных последствий. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
По данным службы чрезвычайных ситуаций, пострадавших нет.
Самое читаемое
- В Актобе запущен цех по производству строительных конструкций, ориентированный на экспорт
- В МИРЕ: крупное ЧП в Стокгольме, протест Азербайджана, рекордное месторождение золота в Китае
- Франция выразила заинтересованность в инвестиционных проектах Актюбинской области
- Триумф казахской оперы в Ташкенте: "Хан Сұлтан. Алтын Орда" покоряет Центральную Азию
- В Южной Корее вспыхнул крупный пожар на логистическом складе