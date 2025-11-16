На территории автозаправочной станции в посёлке Доссор Атырауской области произошло возгорание автобуса. Сигнал о пожаре поступил на пульт службы 112, после чего к месту происшествия были оперативно направлены силы и средства МЧС, передаёт BAQ.KZ.

Благодаря быстрым и слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на территорию заправочной станции, что позволило избежать серьёзных последствий. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

По данным службы чрезвычайных ситуаций, пострадавших нет.