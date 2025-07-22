В Атырауской области в борьбу с дорожными нарушителями включились беспилотники. Полиция региона начала активно использовать дроны для фиксации опасных манёвров и нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На трассе республиканского значения Доссор — Бейнеу теперь не спрятаться даже за поворотом. Нарушения, включая выезды на встречную полосу и обгоны "вслепую", фиксируются не только патрульными экипажами, но и "глазами с неба". Только за последнее время выявлено около 10 случаев грубых нарушений при обгоне — по каждому из них уже составлены административные материалы.

Но дроны — не единственное средство. Патрульные инспекторы также ведут профилактическую работу: напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима, безопасного маневрирования и внимательности на дороге.

Кроме того, в ходе рейдов был остановлен Volkswagen Polo с ксеноновыми и LED-фарами, не соответствующими техническим требованиям. Водителя привлекли к ответственности.

Полиция напоминает: свет фар — не шоу, а элемент безопасности.