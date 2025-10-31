В Курмангазинском районе Атырауской области ведётся расследование по факту самоубийства руководителя отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства районного акимата, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык.

Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 октября. По информации полиции, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно из собственных источников, 36-летний чиновник застрелился из собственного охотничьего ружья. По предварительным данным, причиной инцидента могли стать семейные проблемы.

"Он был простым, спокойным человеком. Местный парень, сам добился своей должности. Говорят, находился в процессе развода. У него четверо детей", - сообщил источник из окружения погибшего.

Родные мужчины готовятся к похоронам. Расследование продолжается.