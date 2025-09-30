В Атырауской области усиливаются меры по обеспечению пограничной безопасности на фоне участившихся случаев незаконного рыболовства, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Региональная служба коммуникаций, Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана продолжает масштабные рейдовые мероприятия, направленные на пресечение браконьерской деятельности в прибрежной зоне.

Во время одного из таких рейдов, 28 сентября около 14:00 часов, катер береговой охраны обнаружил в камышах большое количество запрещённых орудий лова. Однако при попытке их изъятия произошёл серьёзный инцидент: к месту подошла лодка с четырьмя неизвестными в масках. Нарушители проигнорировали законные требования остановиться и на высокой скорости протаранили левый борт катера. В результате столкновения один из членов экипажа оказался за бортом. К счастью, его удалось оперативно спасти, но нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время департамент пограничной службы совместно с правоохранительными органами проводит активные поисковые мероприятия. Специалисты не исключают, что нападавшие могли быть связаны с организованными браконьерскими группами.

В связи с инцидентом усилены внеплановые проверки в прибрежных районах, а жителей региона призывают сохранять спокойствие и при появлении подозрительной активности незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.