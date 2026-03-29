  • В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона

Обнаруженный объект найден за пределами населённого пункта, в настоящее время устанавливается его происхождение.

Сегодня 2026, 17:10
Фото: ©BAQ.KZ архив

В Атырауской области выявлены предметы, напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата, передает BAQ.KZ.

По информации департамента полиции области, по данному факту начата проверка. К работе привлечены уполномоченные службы.

Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными органами проводит проверку по факту обнаружения предметов, похожих на части беспилотного летательного аппарата. Объект найден вне населённого пункта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении ведомства.

Самое читаемое

