В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона
Обнаруженный объект найден за пределами населённого пункта, в настоящее время устанавливается его происхождение.
Сегодня 2026, 17:10
Сегодня 2026, 17:10Сегодня 2026, 17:10
172Фото: ©BAQ.KZ архив
В Атырауской области выявлены предметы, напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата, передает BAQ.KZ.
По информации департамента полиции области, по данному факту начата проверка. К работе привлечены уполномоченные службы.
Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными органами проводит проверку по факту обнаружения предметов, похожих на части беспилотного летательного аппарата. Объект найден вне населённого пункта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении ведомства.
