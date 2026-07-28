В Атырауской области партия «Әділет» представила инициативы по развитию регионов и поддержке молодежи

Члены Республиканского предвыборного штаба партии «Әділет» провели серию встреч в Атырауской области, где представили ключевые положения предвыборной программы «Әділетті болашақ үшін», передает BAQ.KZ.

Мероприятия объединили молодежь, представителей общественных организаций, бизнеса, образования, здравоохранения и регионального актива. Основными темами обсуждения стали развитие человеческого капитала, транспортной и коммунальной инфраструктуры, цифровизация образования, поддержка волонтерского движения и экологическая повестка.

Во встрече с молодежью приняли участие председатель партии Айбек Дадебай и кандидаты в депутаты Национального курултая Ирина Тен, Нурбек Матжани, Гулисхан Нахбаева, Рауан Кенжеханулы, Алия Адамбаева и Эльдар Жумагазиев. Участники обсудили внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс, развитие креативной экономики, инклюзивного образования и создание новых возможностей для профессиональной самореализации молодых казахстанцев.

По словам Айбека Дадебая, партия предлагает внедрить обучение навыкам работы с искусственным интеллектом на всех уровнях образования, обновить учебные программы с учетом требований цифровой экономики и обеспечить молодежи доступ к современным знаниям и востребованным профессиям.

Отдельное внимание было уделено развитию волонтерского движения. Как отметила Ирина Тен, партия предлагает предусмотреть дополнительные меры поддержки для активных волонтеров. В частности, учитывать общественную деятельность при поступлении в вузы и колледжи, при приеме на государственную службу, а также предоставить молодым волонтерам дополнительные возможности для получения государственных грантов и льготного финансирования при открытии собственного дела.

Центральным событием визита стала встреча с общественностью в выставочном центре Атырау. Обращаясь к жителям региона, Айбек Дадебай заявил, что устойчивое развитие страны невозможно без сильных регионов. По его словам, партия выступает за расширение финансовой самостоятельности регионов и передачу большего объема полномочий на местный уровень.

В ходе встречи также были представлены инициативы по модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры, развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обновлению автомобильных дорог, повышению качества пассажирских перевозок и привлечению частных инвестиций.

Отдельный блок обсуждения был посвящен вопросам экологии. В партии заявили о поддержке инициативы Президента «Таза Қазақстан», а также выступили за снижение загрязнения воздуха, развитие переработки отходов, рациональное использование водных ресурсов, озеленение населенных пунктов и усиление экологического контроля на промышленных предприятиях.

В завершение жители области смогли задать представителям партии вопросы, касающиеся развития дорожной и коммунальной инфраструктуры, модернизации медицинских учреждений, обеспечения населенных пунктов качественным интернетом, сохранения культурного наследия и создания новых возможностей для молодежи.