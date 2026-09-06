В Атырауской области принимают меры по установлению источников загрязнения воздуха

После фиксации повышенных показателей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в ночь на 6 сентября аким Атырауской области Болат Акчулаков поручил профильным службам провести проверку в соответствии с утверждённым алгоритмом реагирования на ухудшение экологической обстановки.

В рамках проверки аким области посетил поля испарения «Тухлая балка» и пропарочную станцию АНПЗ, ознакомившись с текущим состоянием объектов на месте.

Аким области также провёл оперативное совещание с участием представителей государственных органов и АНПЗ, на котором рассмотрены данные мониторинга, текущая ситуация и меры по установлению причин ухудшения качества воздуха.

Глава региона поручил подготовить предложения по созданию региональной системы мониторинга качества воздуха с указанием необходимого финансирования, технических параметров и сроков реализации, а также обеспечить всестороннюю и объективную проверку всех возможных источников загрязнения.

По итогам проверки будет предоставлена дополнительная информация.