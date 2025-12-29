Акима Бокейханского сельского округа в Атырауской области Жусипа Турегалиева освободили от занимаемой должности после выявленных финансовых и административных нарушений, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Ак Жайык". Распоряжение об увольнении было подписано 12 декабря после встречи акима Атырауской области Серика Шапкенова с жителями района.

Основанием для кадрового решения стали результаты государственного и внутреннего аудита, проведённых в акимате сельского округа и в школе имени Фаризы Онгарсыновой. Проверки выявили незаконные выплаты заработной платы, нарушения при предоставлении служебного жилья, а также нарушения в сфере государственных закупок и строительных работ. Причинённый бюджету ущерб был полностью возмещён.

Отдельные нарушения касались использования имущества: трактор, состоявший на балансе, применялся на личном хозяйстве акима, а при приобретении и списании запчастей были зафиксированы нарушения. Вопросы у аудиторов также вызвала установка трансформатора стоимостью более 16 млн тенге возле дома Турегалиева. Поводом для проверки стало обращение жителя села Акылбека Сарсембаева.

Кроме того, были выявлены нарушения в сфере строительства — ограждение кладбища и арка при въезде в село были возведены без разрешительных документов. В отношении акима составили три административных протокола и наложили штрафы. По итогам рассмотрения дела на совете по этике было рекомендовано освобождение от должности, что и было реализовано.