В Атырауской области верблюд затоптал ребёнка
Сегодня, 22:43
Фото: bel.ru
В городе Кульсары Атырауской области произошёл шокирующий инцидент — верблюд напал на ребёнка, передает BAQ.KZ со ссылкой на AtyrauPress. Видео происшествия, распространившееся в социальных сетях, вызвало волну возмущения среди жителей.
На кадрах видно, как животное сбивает мальчика с ног и топчет его, пока водитель проезжающего автомобиля не подъезжает ближе и не отпугивает верблюда звуком клаксона. По данным издания, ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
В Жылыойской районной больнице сообщили, что мальчик проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии, его состояние стабильное. По данным местных служб, животное, напавшее на ребёнка, уже поймано, но его владелец пока не установлен.
