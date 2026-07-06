В Атырауской области вторые сутки ищут утонувшего подростка

В Индерском районе Атырауской области продолжаются поиски 13-летнего подростка, который утонул в реке Урал. Тело мальчика не могут найти уже вторые сутки.

По предварительным данным, трагедия произошла 5 июля около 16:00 в селе Есбол. Подросток пришел на берег реки вместе с братом, после чего утонул.

Как сообщил аким Есболского сельского округа Асхат Тилеккабылов, поисково-спасательная операция продолжается.

В поисках задействованы сотрудники спасательных служб и местные жители. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.