В Атырауской области вторые сутки ищут утонувшего подростка
13-летний мальчик пропал в реке Урал, к поискам привлечены спасатели и местные жители.
Сегодня 2026, 20:54
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Сегодня 2026, 20:54Сегодня 2026, 20:54
115Фото: Pixabay.com
В Индерском районе Атырауской области продолжаются поиски 13-летнего подростка, который утонул в реке Урал. Тело мальчика не могут найти уже вторые сутки.
По предварительным данным, трагедия произошла 5 июля около 16:00 в селе Есбол. Подросток пришел на берег реки вместе с братом, после чего утонул.
Как сообщил аким Есболского сельского округа Асхат Тилеккабылов, поисково-спасательная операция продолжается.
В поисках задействованы сотрудники спасательных служб и местные жители. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
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