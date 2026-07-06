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В Атырауской области вторые сутки ищут утонувшего подростка

13-летний мальчик пропал в реке Урал, к поискам привлечены спасатели и местные жители.

Сегодня 2026, 20:54
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 20:54
Сегодня 2026, 20:54
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Фото: Pixabay.com

В Индерском районе Атырауской области продолжаются поиски 13-летнего подростка, который утонул в реке Урал. Тело мальчика не могут найти уже вторые сутки.

По предварительным данным, трагедия произошла 5 июля около 16:00 в селе Есбол. Подросток пришел на берег реки вместе с братом, после чего утонул.

Как сообщил аким Есболского сельского округа Асхат Тилеккабылов, поисково-спасательная операция продолжается.

В поисках задействованы сотрудники спасательных служб и местные жители. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

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