В Аулиекольском районе Костанайской области выставили на продажу древесину "на корню" с участков, пострадавших в крупном лесном пожаре три года назад, передает BAQ.KZ.

Коммунальный лесхоз "Басаманское" объявил торги. Стартовая цена: 6 544 800 тенге.

"Лесосека (деляна) состоит из 1 участка, границы которого обозначены на местности путем установки деляночных столбов. Деревья, отведенные в рубку, отмечаются затесками (срезание коры до верхнего слоя камбия) на высоте 1,3 м от уровня земли. По материалам фактического отвода, объем отведенной ликвидной древесины породы "сосна обыкновенная" составляет 2424 м3 на площади 16,1 га. Год приобретения: 1989. Адрес: Костанайская область; Аулиекольский район; Кондратьевское лесничество квартал 87 выдел 1,3,8,11,19 деляна №1", - говорится в описании объекта.

Продажа касается не готовой древесины, а права на её заготовку: покупатели сами организуют валку, вывоз и обработку деревьев. Лесхоз определяет условия продажи и отвода леса.

Напомним, пожар в Аулиекольском районе начался 2 сентября 2022 года на землях Басаманского и Семиозерного лесхозов. Тогда огонь уничтожил множество домов и охватил площадь в 43 тысячи гектаров.