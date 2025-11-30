В Австралии на неохраняемом пляже национального парка Кроуди-Бей произошло смертельное нападение акулы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Инцидент случился утром 27 ноября, сообщает Sydney Morning Herald. Хищник атаковал двух молодых людей, которые находились в воде примерно в 360 километрах к северу от Сиднея.

Очевидцы оказали помощь пострадавшим до приезда спасателей, однако спасти 25-летнюю Ливию М. не удалось — она скончалась на пляже от тяжёлых рваных ран. Её 26-летний друг получил серьёзные травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу на вертолёте. По данным австралийских СМИ, погибшая была синхронной пловчихой и в последние годы работала судьёй на соревнованиях. Молодой человек, которому удалось выжить, также занимался спортом.

Известно, что они зашли в воду, чтобы снять дельфинов на камеру GoPro, когда на Ливию напала крупная бычья акула. Её спутник попытался защитить девушку и получил тяжёлую рану ноги, но смог доставить её на берег и вызвать спасателей. В 2025 году это уже пятая смерть в Австралии, связанная с нападением акул.