На пляже Лонг-Риф в Сиднее акула напала на 57-летнего серфера. передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Мужчина получил тяжелые ранения и погиб, его тело позже выбросило на берег. Друзья, находившиеся рядом, сумели выбраться невредимыми.

После трагедии власти закрыли все близлежащие пляжи и направили дроны и вертолеты на поиски акулы, но обнаружить ее не удалось. Эксперты изучают поврежденную доску, чтобы определить вид хищника — в этих водах встречаются тигровые, бычьи и белые акулы

Согласно данным Australian Shark Incident Database, это уже третий смертельный случай нападения акулы в Австралии в 2025 году. Ученые связывают рост числа атак с изменением климата и потеплением океана, из-за чего хищники все чаще подходят к берегу.