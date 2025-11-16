В австралийском штате Новый Южный Уэльс на одном из автодромов произошёл серьёзный инцидент — гоночный автомобиль вылетел с трассы и столкнулся с передвижной зрительской трибуной, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал 7News.

По предварительным данным, пилот потерял управление, после чего машина пробила защитное ограждение и въехала в зону, где находились зрители.

В результате происшествия пострадали девять человек. Один из них находится в критическом состоянии, ещё трое получили серьёзные травмы. Остальным оказана медицинская помощь на месте.

Обстоятельства аварии выясняются, организаторы гонки и полиция начали расследование.