В Австралии гоночный автомобиль протаранил трибуну: девять зрителей пострадали
Машина пробила защитное ограждение и въехала в зону, где находились зрители.
Сегодня, 13:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
45Фото: 7News
В австралийском штате Новый Южный Уэльс на одном из автодромов произошёл серьёзный инцидент — гоночный автомобиль вылетел с трассы и столкнулся с передвижной зрительской трибуной, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал 7News.
По предварительным данным, пилот потерял управление, после чего машина пробила защитное ограждение и въехала в зону, где находились зрители.
В результате происшествия пострадали девять человек. Один из них находится в критическом состоянии, ещё трое получили серьёзные травмы. Остальным оказана медицинская помощь на месте.
Обстоятельства аварии выясняются, организаторы гонки и полиция начали расследование.
Самое читаемое
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- В Актобе запущен цех по производству строительных конструкций, ориентированный на экспорт
- В МИРЕ: крупное ЧП в Стокгольме, протест Азербайджана, рекордное месторождение золота в Китае
- Франция выразила заинтересованность в инвестиционных проектах Актюбинской области
- Азербайджан выразил России протест из-за повреждения посольства в Киеве