Юго-восток Австралии охвачен масштабными лесными пожарами. По последним данным, погиб один человек, уничтожено около 300 объектов недвижимости, а огнём охвачена территория, почти вдвое превышающая площадь Большого Лондона, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Наиболее сложная ситуация складывается в штате Виктория, где власти объявили чрезвычайное положение. С огнём борются тысячи пожарных, задействовано более 70 самолётов и вертолётов. Жителям более десяти населённых пунктов рекомендовано срочно покинуть свои дома.

Огонь может бушевать неделями

По словам властей, пожары подпитываются экстремальной погодой — рекордной жарой, засухой и сильным ветром. Существует высокий риск, что огненная стихия будет сохраняться ещё несколько недель.

Премьер-министр штата Виктория Джасинта Аллан сообщила, что в регионе зафиксировано 30 активных очагов возгорания, из них 10 представляют особую угрозу для населения.

"Мы ещё очень далеки от того, чтобы сказать, что худшее позади. В настоящее время продолжаются пожары, угрожающие домам и имуществу", — заявила Аллан.

По состоянию на утро воскресенья огнём уже уничтожено около 350 000 гектаров земли.

Найдены человеческие останки

Полиция подтвердила обнаружение человеческих останков в деревне Гобур, недалеко от города Лонгвуд, примерно в 110 км к северу от Мельбурна. Личность погибшего пока не установлена.

Премьер-министр штата выразила соболезнования местным жителям и поблагодарила спасателей:

"Это невероятно сложная и тяжёлая работа, которая сильно отражается на всех, кто в ней задействован. Община Гобура скорбит".

Дым накрыл Мельбурн

Густой дым от пожаров значительно ухудшил качество воздуха во многих районах штата, включая столичный Мельбурн. Жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице и следить за официальными предупреждениями.

Самые крупные пожары с 2019–2020 годов

Власти отмечают, что текущие пожары стали самыми масштабными на юго-востоке Австралии со времён катастрофических пожаров 2019–2020 годов, когда огонь уничтожил территорию размером с Турцию и унёс жизни 33 человек.