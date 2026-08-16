В Австрии украли 210 статуэток из инсталляции к 270-летию Моцарта

В австрийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 статуэток из художественной инсталляции, посвященной 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта.

По информации Associated Press, экспозиция была установлена в саду дома, где когда-то жил знаменитый композитор. Автором инсталляции стал немецкий художник-концептуалист Оттмар Херль.

Всего в композиции находилось 320 полимерных фигурок, изображающих Моцарта и его любимую собаку.

Инсталляцию представили публике в июле, однако уже спустя две недели пропали первые 80 статуэток. К настоящему времени количество похищенных фигурок достигло 210.

Херль считает, что речь идет не о случайных кражах со стороны посетителей, а о заранее спланированном преступлении.

После окончания выставки организаторы планировали продавать статуэтки по цене 100 евро за каждую.