В Австрии украли 210 статуэток из инсталляции к 270-летию Моцарта
Всего в композиции находилось 320 полимерных фигурок.
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В австрийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 статуэток из художественной инсталляции, посвященной 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта.
По информации Associated Press, экспозиция была установлена в саду дома, где когда-то жил знаменитый композитор. Автором инсталляции стал немецкий художник-концептуалист Оттмар Херль.
Всего в композиции находилось 320 полимерных фигурок, изображающих Моцарта и его любимую собаку.
Инсталляцию представили публике в июле, однако уже спустя две недели пропали первые 80 статуэток. К настоящему времени количество похищенных фигурок достигло 210.
Херль считает, что речь идет не о случайных кражах со стороны посетителей, а о заранее спланированном преступлении.
После окончания выставки организаторы планировали продавать статуэтки по цене 100 евро за каждую.
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