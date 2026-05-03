В Австрии задержали мужчину за отравление детского питания

Подозреваемого арестовали после попытки шантажа производителя

oxu.az Сегодня 2026, 13:53
В федеральной земле Зальцбург полиция задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в попытке шантажа производителя детского питания HiPP, передает BAQ.kz со ссылкой на oxu.az.

По данным следствия, он покупал продукцию в магазинах, добавлял в банки крысиный яд и возвращал их на полки супермаркетов в Австрии, Чехии и Словакии. Затем злоумышленник требовал у компании выкуп в размере двух миллионов евро в криптовалюте.

Правоохранители отмечают, что в течение более месяца инциденты вызывали серьезную обеспокоенность у родителей. На данный момент обнаружено пять из шести зараженных банок, расследование продолжается, а подозреваемый допрашивается следователями.

 
 

