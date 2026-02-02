С 3 февраля в Караганде, Балхаше, Темиртау, Сарани и Шахтинске вводится дополнительный способ оплаты проезда в общественном транспорте через банковские приложения с использованием ONAY! QR, передает BAQ.KZ.

Теперь пассажиры могут также оплачивать поездки через мобильные приложения двух банков, отсканировав ONAY! QR-код, размещенный на стикерах в автобусе, либо введя код транспорта вручную.

Для пассажирам по-прежнему остаются доступны привычные инструменты оплаты, такие как транспортные карты, действует оплата с помощью мобильного приложения, оплата посредством SMS с баланса мобильного телефона.

На сегодня в пяти городах Карагандинской области 22 автопарка обеспечивают перевозки по 121 маршруту. На 955 автобусах и 7 трамваях установлены около 1900 транспортных терминалов ONAY! и размещено почти 6 тыс. стикеров с ONAY! QR.