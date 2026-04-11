В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, задержаны двое подозреваемых. При осмотре их автомобиля в багажнике обнаружили свёртки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом.

Предварительно установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Его общий вес составил около одного килограмма, что эквивалентно примерно тысяче разовых доз стоимостью на «чёрном рынке» около 25 млн тенге.

Кроме того, в машине нашли обрез с признаками переделки и боеприпасы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Батуржан Абдумасаров, подобные операции позволяют снижать угрозу для здоровья и жизни граждан, особенно молодежи. Он также подчеркнул, что наличие оружия значительно повышает общественную опасность таких преступлений.