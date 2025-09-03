В Аягозе Абайской области днём 3 сентября развернулась тревожная операция: полиция оцепила жилой дом, а людей из него эвакуировали из-за найденного подозрительного предмета, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, сигнал в дежурную часть поступил от 70-летнего местного жителя. Мужчина, проходя мимо, заметил на земле металлический объект, внешне похожий на снаряд, и не раздумывая набрал "102".

На место прибыли полицейские, сапёры МВД и сотрудники ДЧС. Территорию перекрыли, жильцов вывели из опасной зоны. После тщательной проверки выяснилось, что находка не несёт угрозы. Это оказалась использованная кассетная мина, которая не является взрывоопасной, но всё же подлежит утилизации.

По акту предмет передали в РГК "Восток". Опасности для жителей больше нет.