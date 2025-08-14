В Аягозе цены на продукты завышали почти на 50%
Прокуратура выявила нарушения при ценообразовании в области Абай.
В области Абай прокуратура Аягозского района обнаружила нарушения при формировании цен на социально значимые товары. Проверка показала, что 6 из 19 видов продукции продавались выше установленных предельных цен, передает BAQ.KZ.
Местные исполнительные органы предоставляли в областной центр недостоверные данные, занижая реальные цены. Так, при допустимой цене картофеля в 275 тенге фактическая стоимость составляла 415 тенге (+44%). Аналогичные нарушения выявлены по моркови, луку, капусте, молоку и кефиру.
Несмотря на требования законодательства, в районе не велся должный мониторинг цен, а также отсутствовали социальные магазины для уязвимых категорий населения.
После прокурорского вмешательства контроль был усилен. Власти договорились с двумя магазинами в Аягозе о реализации социально значимых продуктов по сниженным ценам.
