В Аягозском районе полностью обновили школу, которую не ремонтировали почти 40 лет
Полностью обновилось оснащение школы.
Аким области Берик Уәли посетил среднюю школу имени К. Кадыржанова в селе Тарлаулы Аягозского района, где завершён самый масштабный ремонт за всю историю учреждения, передаёт BAQ.KZ.
Школа, открытая в 1985 году, впервые за десятилетия прошла полный капитальный ремонт за счёт республиканского бюджета. Сейчас здесь обучаются 196 детей, работают 38 учителей.
Глава региона осмотрел учебные кабинеты и обновлённую материально-техническую базу. В рамках ремонта были модернизированы кабинеты физики, биологии, начальных классов, робототехники и STEM-направлений.
За счёт сэкономленных средств учреждение дополнительно приобрело 4 интерактивные панели, 48 парт, 98 стульев, 10 шкафов, 10 учительских столов, стеллажи для библиотеки и новые кресла для актового зала и учительской.
Директор школы Кенжегүл Ешмұратова отметила, что для села это долгожданное событие.
"Со времени открытия здесь впервые проведён такой крупный ремонт. Школа преобразилась полностью — от актового зала до предметных кабинетов. Созданы современные и безопасные условия для детей. Мы очень благодарны", - сказала она.
Аким области подчеркнул значимое улучшение условий обучения.
"Мне приятно видеть, что в школе создана современная, удобная образовательная среда. Это важная инвестиция в будущее наших детей. Теперь главная задача — обеспечить качественное образование. В следующем году планируем отремонтировать пять улиц в этом селе. Поддержка села будет продолжена", - отметил он.
