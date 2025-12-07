Аким области Берик Уәли посетил среднюю школу имени К. Кадыржанова в селе Тарлаулы Аягозского района, где завершён самый масштабный ремонт за всю историю учреждения, передаёт BAQ.KZ.

Школа, открытая в 1985 году, впервые за десятилетия прошла полный капитальный ремонт за счёт республиканского бюджета. Сейчас здесь обучаются 196 детей, работают 38 учителей.

Глава региона осмотрел учебные кабинеты и обновлённую материально-техническую базу. В рамках ремонта были модернизированы кабинеты физики, биологии, начальных классов, робототехники и STEM-направлений.

За счёт сэкономленных средств учреждение дополнительно приобрело 4 интерактивные панели, 48 парт, 98 стульев, 10 шкафов, 10 учительских столов, стеллажи для библиотеки и новые кресла для актового зала и учительской.

Директор школы Кенжегүл Ешмұратова отметила, что для села это долгожданное событие.

"Со времени открытия здесь впервые проведён такой крупный ремонт. Школа преобразилась полностью — от актового зала до предметных кабинетов. Созданы современные и безопасные условия для детей. Мы очень благодарны", - сказала она.

Аким области подчеркнул значимое улучшение условий обучения.