В Азербайджане 25-летний мужчина погиб во время сельхозработ
От полученных травм он скончался на месте.
Сегодня 2026, 05:32
Фото: Pixabay.com
В Агдамском районе (Азербайджан) произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Во время проведения сельскохозяйственных работ погиб 25-летний местный житель, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Трагедия произошла в селе Зангишалы. По данным местных источников, мужчина оказался под почвообрабатывающим агрегатом, который был прицеплен к трактору.
От полученных травм он скончался на месте.
По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
