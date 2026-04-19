В Азербайджане 25-летний мужчина погиб во время сельхозработ

В Агдамском районе (Азербайджан) произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Во время проведения сельскохозяйственных работ погиб 25-летний местный житель, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Трагедия произошла в селе Зангишалы. По данным местных источников, мужчина оказался под почвообрабатывающим агрегатом, который был прицеплен к трактору.

От полученных травм он скончался на месте.

По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.