В Азербайджане детям до 16 лет запретили регистрироваться в соцсетях

В Азербайджане приняли строгий закон для защиты детей в интернете. Парламент страны окончательно утвердил поправки, по которым подросткам младше 16 лет больше нельзя заводить аккаунты в социальных сетях. Для тех, кому от 16 до 18 лет, правила тоже ужесточили: сидеть в соцсетях и выкладывать посты они смогут только с разрешения и под присмотром родителей.

Просто поставить галочку «Мне есть 18» теперь не получится. Проверять возраст планируют серьезно — через привязку номера телефона, электронной почты или банковской карты (с нее для проверки будут списывать и тут же возвращать небольшую сумму). Если владельцы соцсетей не будут соблюдать эти правила и продолжат пускать детей или вовремя не удалят вредный контент, их ждут крупные штрафы.

Азербайджан не первый, кто решился на такой шаг. При разработке закона власти ориентировались на мировой опыт: Австралия первой в мире ввела подобный запрет в конце 2025 года. В июне 2026 года аналогичные ограничения ввела Великобритания. Там премьер-министр Кир Стармер прямо заявил, что хочет «вернуть детям их детство».

Похожие правила сейчас готовят во Франции, Норвегии и Испании. Новые правила в Азербайджане заработают не сразу — закон официально вступит в силу через год, чтобы у соцсетей и родителей было время подготовиться.