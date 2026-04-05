В городе Гянджа, Азербайджан, зарегистрирован случай смерти годовалого ребёнка в медицинском учреждении. Трагедия произошла в Гянджинской объединённой детской больнице, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Report, в больницу доставили ребёнка 2025 года рождения с высокой температурой. Врачи оказали необходимую помощь и установили капельницу.

Однако вскоре после процедуры состояние малыша резко ухудшилось, и он скончался.

Тело ребёнка направлено в городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения экспертизы.

По факту произошедшего прокуратура города Гянджа начала расследование.