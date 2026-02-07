В Азербайджане из-за оползня частично разрушена дорога
На участке введены меры безопасности для движения транспорта.
Сегодня, 21:24
Фото: Report
В астаринском селе Ваго, в Азербайджане, произошёл оползень, приведший к разрушению бетонных дамб у реки и частичному разрушению ведущей в село дороги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
На место инцидента направлены представители соответствующих служб, ведутся работы по устранению последствий.
По словам главного инженера Астаранской службы мелиорации Фарида Юсифова, из-за эрозии почвы в реку смыло конструкции дамбы, построенной в 70-х годах, некоторым элементам сооружения нанесен серьезный ущерб.
Из-за сужения дороги на участке введены меры безопасности для движения транспорта.
