В Азербайджане из-за оползня частично разрушена дорога

На участке введены меры безопасности для движения транспорта.

Сегодня, 21:24
В астаринском селе Ваго, в Азербайджане, произошёл оползень, приведший к разрушению бетонных дамб у реки и частичному разрушению ведущей в село дороги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

На место инцидента направлены представители соответствующих служб, ведутся работы по устранению последствий.

По словам главного инженера Астаранской службы мелиорации Фарида Юсифова, из-за эрозии почвы в реку смыло конструкции дамбы, построенной в 70-х годах, некоторым элементам сооружения нанесен серьезный ущерб.

Из-за сужения дороги на участке введены меры безопасности для движения транспорта. 
 

