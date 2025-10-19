  • 19 Октября, 18:16

В Азербайджане медведь напал на отца и сына

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Report

В селе Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики произошел инцидент с участием дикого животного — медведь напал на местного жителя и его сына, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Пострадавшими оказались жители села Пайыз Мамедов — Мазахир Таги оглу Мамедов (1974 г.р.) и его сын.

В результате нападения мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в травматологическое отделение Нахчыванской Республиканской больницы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, по которым животное оказалось рядом с населенным пунктом.

