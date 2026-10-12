В Азербайджане перестали работать Instagram и TikTok на фоне протестов против запрета хиджабов
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Пользователи в Азербайджане жалуются на проблемы с доступом к Instagram и TikTok. По сообщениям пользователей, соцсети открываются только через VPN. Перебои совпали с протестами против ограничений на ношение хиджабов в школах, однако власти не подтвердили блокировку платформ.
Как сообщает Би-би-си, проблемы с доступом затронули и другие интернет-сервисы: некоторые пользователи жалуются на медленную работу YouTube и трудности со входом в Gmail. Официальных объяснений причин перебоев пока нет. Недовольство вызвало постановление об изменении правил школьной формы. Документ прямо не запрещает хиджаб, но устанавливает требования к одежде учащихся на основе принципа светскости образования.
В социальных сетях распространяются видео протестов, участники которых требуют разрешить девочкам приходить на занятия в хиджабах. На одной из записей дети скандируют: «Хиджаб учебе не мешает». На фоне напряжённости МВД Азербайджана сообщило о привлечении к ответственности 37 человек.
По версии ведомства, они нарушали общественный порядок и препятствовали исполнению правил школьной формы. При этом власти пока не подтвердили, что ограничения доступа к Instagram и TikTok связаны с протестами. Министерство цифрового развития не предоставило объяснений причин перебоев.
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