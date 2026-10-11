В Шымкенте возбудили уголовное дело после давки на концерте Кайрата Нуртаса
Из-за большого скопления людей пострадала одна из зрительниц. Организаторов мероприятия доставили в полицию.
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В Шымкенте зарегистрировали уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время концерта Кайрата Нуртаса. Об этом заявили в департаменте полиции города.
По данным полиции, из-за чрезмерного скопления людей на концерте пострадала одна из зрительниц. В настоящее время девушка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.
«Организаторы мероприятия доставлены в полицию. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям организаторов будет дана правовая оценка. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в ответе ведомства.
Напомним, 10 октября на входе на концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте произошла давка.
Ранее компания Freedom Афиша заявила, что выясняет обстоятельства случившегося и готова предоставить правоохранительным органам необходимую информацию. В компании уточнили, что организатором концерта выступила Show Service, а Freedom Афиша отвечала за продажу билетов и работу волонтёров.
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