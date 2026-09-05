В Азербайджане почти 1,5 тыс. кандидатов прошли отбор на работу учителями

В Азербайджане 1467 кандидатов успешно прошли этап выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу по срочному трудовому договору. Об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Этап выбора вакансий проходил с 28 по 31 августа. Успешно прошедшие отбор кандидаты получили возможность работать учителями по срочному трудовому договору.

Для оформления на работу им необходимо до 18:00 10 сентября представить требуемые документы в соответствующее образовательное управление.

В MÜTDA уточнили, что на работу будут приняты только те кандидаты, чьи выписки будут подтверждены уполномоченным органом.

В ведомстве также рекомендовали участникам конкурса зайти в личные кабинеты и проверить статус подтверждения выписки.