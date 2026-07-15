В Азербайджане пять человек госпитализированы после отравления на траурной церемонии

В Гяндже пять человек, в том числе двое малолетних детей, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после траурной церемонии. Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую объединенную больницу инфекционных заболеваний имени Аббаса Саххата и объединенную городскую детскую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации TƏBİB, лечение пациентов продолжается. Состояние четверых оценивается как стабильное, еще одного — как средней степени тяжести.

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана сообщили, что по факту происшествия начато расследование. Специалисты принимают меры для установления причины массового отравления.

По предварительным данным, пострадавшие могли отравиться пищей, употребленной во время траурной церемонии.

Как отмечает Report, это уже второй случай массового пищевого отравления, зарегистрированный в Гяндже за последние три дня.