В Азербайджане столкнулись два грузовика, один из них перевернулся

В Кюрдамирском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает Report.

Авария произошла на участке автодороги Баку–Газах, проходящем через село Сыгырлы. По предварительным данным, грузовик Mercedes под управлением гражданина Турции столкнулся с двигавшимся впереди грузовым автомобилем той же марки.

В результате удара один из грузовиков перевернулся, а перевозимый груз оказался разбросан по проезжей части.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. По факту ДТП проводится расследование.