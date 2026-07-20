В Азербайджане столкнулись два грузовика, один из них перевернулся
Перевозимый груз оказался разбросан по проезжей части.
20 Июля 2026, 05:32
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20 Июля 2026, 05:3220 Июля 2026, 05:32
157Фото: Report
В Кюрдамирском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает Report.
Авария произошла на участке автодороги Баку–Газах, проходящем через село Сыгырлы. По предварительным данным, грузовик Mercedes под управлением гражданина Турции столкнулся с двигавшимся впереди грузовым автомобилем той же марки.
В результате удара один из грузовиков перевернулся, а перевозимый груз оказался разбросан по проезжей части.
На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. По факту ДТП проводится расследование.
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