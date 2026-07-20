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В Азербайджане столкнулись два грузовика, один из них перевернулся

Перевозимый груз оказался разбросан по проезжей части.

20 Июля 2026, 05:32
АВТОР
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Report 20 Июля 2026, 05:32
20 Июля 2026, 05:32
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Фото: Report

В Кюрдамирском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает Report.

Авария произошла на участке автодороги Баку–Газах, проходящем через село Сыгырлы. По предварительным данным, грузовик Mercedes под управлением гражданина Турции столкнулся с двигавшимся впереди грузовым автомобилем той же марки.

В результате удара один из грузовиков перевернулся, а перевозимый груз оказался разбросан по проезжей части.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. По факту ДТП проводится расследование.

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