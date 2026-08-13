В Азербайджане трое человек пострадали при подрыве на мине

В Ходжавендском районе Азербайджана трое человек пострадали в результате подрыва на мине. Инцидент произошел на территории села Гызылгая, сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По предварительным данным издания Report, бульдозер под управлением 65-летнего жителя Газахского района Эльчина Аббасова наехал на мину на территории, которая еще не была очищена от взрывоопасных предметов.

В результате происшествия ранения получили жители Товузского района — 37-летний Сянан Фараджов и 23-летний Фуад Ахмедов. В исходных данных также говорится о третьем пострадавшем, однако его данные отдельно не приводятся.

По факту произошедшего Ходжавендская районная прокуратура проводит расследование.

В ANAMA, МВД и Генпрокуратуре Азербайджана призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки, не приближаться к подозрительным предметам и не заходить на незнакомые или огражденные территории.