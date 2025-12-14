В Ширванской клинической больнице Азербайджана медикам удалось вернуть к жизни пациентку спустя 45 минут после остановки сердца, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Report, 37-летняя женщина была госпитализирована 19 ноября с диагнозами хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз и механическая желтуха. Врачи успешно провели хирургическую операцию, после чего пациентка проходила лечение в профильном отделении.

Спустя неделю состояние женщины резко ухудшилось: на фоне острой дыхательной недостаточности у нее произошла остановка сердца. Дежурный врач немедленно начал реанимационные мероприятия, которые продолжались 45 минут и завершились восстановлением сердечной деятельности.

В настоящее время состояние пациентки стабилизировалось, угроза жизни устранена. Женщина выписана из больницы и продолжает лечение амбулаторно.