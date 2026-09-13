  • Главная
  • Новости
  • В Азербайджане за сутки полиция задержала 114 человек, находившихся в розыске

В Азербайджане за сутки полиция задержала 114 человек, находившихся в розыске

85 из задержанных разыскивались в связи с задолженностями.

13 Сентября 2026, 01:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 13 Сентября 2026, 01:02
13 Сентября 2026, 01:02
167
Фото: Pixabay.com

В Азербайджане 11 сентября сотрудники полиции задержали 114 человек, объявленных в розыск. 

Согласно информации МВД, 85 из задержанных разыскивались в связи с задолженностями.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 45 преступлений, совершённых на территории страны, а также восемь преступлений, которые ранее оставались нераскрытыми.

Самое читаемое

Наверх