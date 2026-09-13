В Азербайджане за сутки полиция задержала 114 человек, находившихся в розыске
85 из задержанных разыскивались в связи с задолженностями.
13 Сентября 2026, 01:02
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13 Сентября 2026, 01:0213 Сентября 2026, 01:02
167Фото: Pixabay.com
В Азербайджане 11 сентября сотрудники полиции задержали 114 человек, объявленных в розыск.
Согласно информации МВД, 85 из задержанных разыскивались в связи с задолженностями.
Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 45 преступлений, совершённых на территории страны, а также восемь преступлений, которые ранее оставались нераскрытыми.
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