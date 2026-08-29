В Азербайджане за сутки раскрыли 67 преступлений

В Азербайджане сотрудники полиции за сутки раскрыли 67 преступлений, в том числе 10 дел, зарегистрированных в предыдущие периоды. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел страны.

По данным ведомства, 28 августа правоохранители раскрыли 57 преступлений, совершенных на территории республики.

Кроме того, полицейские установили лиц, причастных к 10 преступлениям, которые ранее оставались нераскрытыми.

За сутки в Азербайджане были задержаны 48 человек, подозреваемых в совершении различных правонарушений.