В Азербайджане за сутки раскрыли 67 преступлений
Были задержаны 48 человек.
29 Августа 2026, 20:54
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29 Августа 2026, 20:5429 Августа 2026, 20:54
142Фото: Pixabay.com
В Азербайджане сотрудники полиции за сутки раскрыли 67 преступлений, в том числе 10 дел, зарегистрированных в предыдущие периоды. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел страны.
По данным ведомства, 28 августа правоохранители раскрыли 57 преступлений, совершенных на территории республики.
Кроме того, полицейские установили лиц, причастных к 10 преступлениям, которые ранее оставались нераскрытыми.
За сутки в Азербайджане были задержаны 48 человек, подозреваемых в совершении различных правонарушений.
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