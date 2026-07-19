В Азербайджане за сутки уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли
19 Июля 2026, 01:15
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19 Июля 2026, 01:1519 Июля 2026, 01:15
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В Азербайджане за прошедшие сутки было обнаружено и уничтожено 8 209 кустов дикорастущей конопли.
Как сообщает Report, общий вес составил около 1,3 тонны.
Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято свыше 3,5 кг наркотических веществ.
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