  • В Азербайджане задержали подозреваемых в выращивании конопли

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня 2026, 17:35
Фото: Report

Сотрудники Ширванского городского отделения полиции задержали Шахрияра Асланлы и Салмана Гасанова, подозреваемых в культивации растений, содержащих наркотические вещества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе осмотра территории были обнаружены 52 куста конопли, выращенных с соблюдением агротехнических правил ухода.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

