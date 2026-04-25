В Азербайджане задержали подозреваемых в выращивании конопли

Сотрудники Ширванского городского отделения полиции задержали Шахрияра Асланлы и Салмана Гасанова, подозреваемых в культивации растений, содержащих наркотические вещества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе осмотра территории были обнаружены 52 куста конопли, выращенных с соблюдением агротехнических правил ухода.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.