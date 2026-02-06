Десятиклассник выстрелил из ружья в учительницу перед частным лицеем "Идрак" в Бинагадинском районе Баку, передает BAQ.KZ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.



Инцидент произошел 6 февраля около 9 часов утра по местному времени. Ученик 10-го класса взял с собой охотничье ружье, принадлежащее его отцу, из которого впоследствии выстрелил в учительницу. Нападавшего задержали, ружье у него изъяли.



Пострадавшей учительнице 1997 года рождения своевременно была оказана первая помощь. Бригада скорой доставила ее в клинический медицинский центр. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас она проходит лечение в хирургическом отделении.



По факту случившегося ведется расследование. Бинагадинская районная прокуратура возбудило уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов сейчас осматривают место происшествия и предпринимают необходимые процессуальные действия для выяснения обстоятельств и причин инцидента.