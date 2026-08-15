В Баку обрушился потолок в магазине: женщина оказалась под завалами
Женщина получила травмы различной степени тяжести.
15 Августа 2026, 17:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 Августа 2026, 17:3615 Августа 2026, 17:36
191Фото: Report
В поселке Говсан Сураханского района Баку произошло обрушение потолка в одном из магазинов. В результате происшествия пострадала женщина.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место оперативно прибыли спасатели.
Под обломками оказалась 37-летняя Гюльнар Мириева. Женщина получила травмы различной степени тяжести.
Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.
Обстоятельства обрушения устанавливаются, по факту происшествия проводится расследование.
Самое читаемое
- На Казахстан надвигается похолодание: синоптики предупредили о ливнях и граде
- На месторождении «Абыз» бурят шесть скважин в поисках новых перспективных участков
- Аша Матай и Тамара Асар могут попасть в Курултай? Что ответил глава НПК
- КИОР: теледебаты помогли показать различия между партиями
- Пять мечетей Мангистау вошли в карту Всемирного наследия: чем уникальны скальные святыни