В Баку обрушился потолок в магазине: женщина оказалась под завалами

В поселке Говсан Сураханского района Баку произошло обрушение потолка в одном из магазинов. В результате происшествия пострадала женщина.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место оперативно прибыли спасатели.

Под обломками оказалась 37-летняя Гюльнар Мириева. Женщина получила травмы различной степени тяжести.

Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства обрушения устанавливаются, по факту происшествия проводится расследование.