  • Главная
  • Новости
  • В Баку обрушился потолок в магазине: женщина оказалась под завалами

В Баку обрушился потолок в магазине: женщина оказалась под завалами

Женщина получила травмы различной степени тяжести.

15 Августа 2026, 17:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report 15 Августа 2026, 17:36
15 Августа 2026, 17:36
191
Фото: Report

В поселке Говсан Сураханского района Баку произошло обрушение потолка в одном из магазинов. В результате происшествия пострадала женщина.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место оперативно прибыли спасатели.

Под обломками оказалась 37-летняя Гюльнар Мириева. Женщина получила травмы различной степени тяжести.

Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства обрушения устанавливаются, по факту происшествия проводится расследование.

Самое читаемое

Наверх