В Баку прогремел взрыв в жилом доме
Пострадал один человек.
Сегодня, 19:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
78Фото: Pixabay.com
В Насиминском районе Баку в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв, предположительно из-за утечки газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Инцидент произошёл в доме на улице Мирджалала. По прибытии спасателей Государственной службы пожарной охраны было установлено, что взрыв произошёл без последующего возгорания. Взрывной волной выбило кухонное окно вместе с рамой, повреждено потолочное покрытие помещения.
В результате происшествия пострадал один человек. Сотрудники МЧС обеспечили меры безопасности, ведётся расследование обстоятельств случившегося.
Самое читаемое
- Поголовье скота в Актюбинской области выросло на 7% благодаря господдержке
- На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
- Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open 2026
- После аварии на Байконуре Россия временно лишилась возможности отправлять людей в космос
- Страшные наводнения в Индонезии и Таиланде: Токаев выразил соболезнования лидерам стран