В Баку прогремел взрыв в жилом доме

Пострадал один человек.

В Насиминском районе Баку в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв, предположительно из-за утечки газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Инцидент произошёл в доме на улице Мирджалала. По прибытии спасателей Государственной службы пожарной охраны было установлено, что взрыв произошёл без последующего возгорания. Взрывной волной выбило кухонное окно вместе с рамой, повреждено потолочное покрытие помещения.

В результате происшествия пострадал один человек. Сотрудники МЧС обеспечили меры безопасности, ведётся расследование обстоятельств случившегося.

