В Баку у 4 человек изъято 43 кг наркотиков

Вчера 2026, 11:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Вчера 2026, 11:38
Вчера 2026, 11:38
5
Фото: Pixabay.com

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД изъяли из оборота 43 кг наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий в столице были задержаны организаторы сбыта крупной партии наркотиков - Фарид Ахмедов, его знакомый Пунхан Джалилов, Талех Садыгов и Руслан Гусейнли.

У них обнаружено в общей сложности 43 кг 500 г марихуаны с примесями вредных веществ.

Задержанные планировали доставить наркотики по разным адресам с целью получения прибыли.

По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Самое читаемое

Наверх