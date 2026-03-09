Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД изъяли из оборота 43 кг наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий в столице были задержаны организаторы сбыта крупной партии наркотиков - Фарид Ахмедов, его знакомый Пунхан Джалилов, Талех Садыгов и Руслан Гусейнли.

У них обнаружено в общей сложности 43 кг 500 г марихуаны с примесями вредных веществ.

Задержанные планировали доставить наркотики по разным адресам с целью получения прибыли.

По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.