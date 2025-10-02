В Баку у ранее судимого мужчины изъяли 20 кг наркотиков
Задержанный сотрудничал с наркоторговцами из Ирана.
Сегодня, 21:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
81Фото: Report
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели крупную спецоперацию, в ходе которой в Баку был задержан мужчина с крупной партией запрещённых веществ, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщили в ведомстве, на территории Сабаильского района полицейские задержали ранее судимого Арифа Юсифова, 1979 года рождения. При обыске у него обнаружили 20 килограммов высушенной марихуаны.
Следствие установило, что Юсифов сотрудничал с наркоторговцами из Ирана и занимался организацией распространения наркотиков на территории столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности