Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели крупную спецоперацию, в ходе которой в Баку был задержан мужчина с крупной партией запрещённых веществ, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщили в ведомстве, на территории Сабаильского района полицейские задержали ранее судимого Арифа Юсифова, 1979 года рождения. При обыске у него обнаружили 20 килограммов высушенной марихуаны.

Следствие установило, что Юсифов сотрудничал с наркоторговцами из Ирана и занимался организацией распространения наркотиков на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.