В Балхаш за три года направили около 40 млрд м³ воды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За последние три года в озеро Балхаш поступило около 40 млрд м³ воды, что позволило стабилизировать его уровень.
В 2024 году в озеро направили 15,9 млрд м³ воды, в 2025 году — 13,9 млрд м³. С начала 2026 года приток превысил 9,7 млрд м³.
Вода поступает из Капшагайского водохранилища, которое регулирует сток трансграничной реки Или. В текущем году водохранилище заполнено на 98%, а в предыдущие два года его наполняемость достигала 100%.
По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, приток воды по реке Или сохраняется на среднемноголетнем уровне. Это позволяет поддерживать уровень Балхаша на отметке 341 метр по Балтийской системе высот.
Кроме того, совместно с французскими экспертами разрабатывается мастер-план по сохранению озера до 2040 года. Полевые исследования уже проведены, сейчас специалисты анализируют полученные данные.
Самое читаемое
- Более двух тысяч казахстанцев бросили себе вызов ко Дню Республики
- В Астане на девять дней перекроют одну из улиц
- В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел
- «Ордабасы» забрал титул у «Кайрата» за тур до конца сезона
- Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана