В Балхаш за три года направили около 40 млрд м³ воды

За последние три года в озеро Балхаш поступило около 40 млрд м³ воды, что позволило стабилизировать его уровень.

В 2024 году в озеро направили 15,9 млрд м³ воды, в 2025 году — 13,9 млрд м³. С начала 2026 года приток превысил 9,7 млрд м³.

Вода поступает из Капшагайского водохранилища, которое регулирует сток трансграничной реки Или. В текущем году водохранилище заполнено на 98%, а в предыдущие два года его наполняемость достигала 100%.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, приток воды по реке Или сохраняется на среднемноголетнем уровне. Это позволяет поддерживать уровень Балхаша на отметке 341 метр по Балтийской системе высот.

Кроме того, совместно с французскими экспертами разрабатывается мастер-план по сохранению озера до 2040 года. Полевые исследования уже проведены, сейчас специалисты анализируют полученные данные.