В Балхаше двоих человек спасли при пожаре
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 25 кв.м.
30 Сентября 2026, 03:34
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30 Сентября 2026, 03:3430 Сентября 2026, 03:34
121Фото: Pixabay.com
В городе Балхаш по улице Казбековой в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошло возгорание домашних вещей и мебели в квартире, расположенной на первом этаже.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. В ходе тушения пожара из задымленной зоны с помощью спасательных колпаков пожарные спасли двух человек.
Хозяин квартиры был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в медицинское учреждение.
Причина пожара устанавливается.
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