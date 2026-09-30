В Балхаше двоих человек спасли при пожаре

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 25 кв.м.

30 Сентября 2026, 03:34
АВТОР
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Pixabay.com 30 Сентября 2026, 03:34
30 Сентября 2026, 03:34
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Фото: Pixabay.com

В городе Балхаш по улице Казбековой в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошло возгорание домашних вещей и мебели в квартире, расположенной на первом этаже.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. В ходе тушения пожара из задымленной зоны с помощью спасательных колпаков пожарные спасли двух человек.

Хозяин квартиры был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в медицинское учреждение.

Причина пожара устанавливается.

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