В Балхаше двоих человек спасли при пожаре

В городе Балхаш по улице Казбековой в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошло возгорание домашних вещей и мебели в квартире, расположенной на первом этаже.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. В ходе тушения пожара из задымленной зоны с помощью спасательных колпаков пожарные спасли двух человек.

Хозяин квартиры был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в медицинское учреждение.

Причина пожара устанавливается.