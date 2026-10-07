В Балхаше началось строительство детского сада на 280 мест
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В Балхаше началось строительство нового современного детского сада, рассчитанного на 280 воспитанников. Проект реализуется при поддержке компании «Казахмыс» и направлен на развитие социальной инфраструктуры города.
Трёхэтажное здание позволит создать дополнительные места для дошкольников и обеспечить современные условия для их обучения, развития и отдыха. Стоимость проекта составляет 3,7 млрд тенге.
В рамках строительства также предусмотрены благоустройство территории и создание необходимой инфраструктуры для детей. Завершить работы планируют в сентябре 2027 года.
В церемонии закладки первого камня принял участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Сегодня мы закладываем первый камень в строительство детского сада на 280 мест. Для растущего Балхаша это не просто новый социальный объект, а важная инвестиция в будущее города и его жителей. Особенно важно, что бизнес принимает активное участие в решении социальных вопросов. Компания «Казахмыс» реализует в регионе целый ряд значимых проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры. Новый детский сад должны построить в установленные сроки, и совсем скоро он примет первых воспитанников, – отметил Ермаганбет Булекпаев.
Строительство детского сада входит в комплекс социальных инициатив, реализуемых в рамках сотрудничества между акиматом Карагандинской области и компанией «Казахмыс».
В Балхашском регионе в рамках меморандума о сотрудничестве также предусмотрены строительство медицинских пунктов в посёлках Торангалык и Шубартубек, создание базы для водных видов спорта, а также установка детской площадки с воркаут-зоной в Саяке.
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